Украина за 6 мес. нарастила выпуск стали на 1%, проката на 5%, чугуна - на 8%

Украинские металлургические предприятия по итогам января-июня 2018 года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 9,247 млн тонн.

Согласно информации объединения "Укрметаллургпром" в пятницу, выплавка стали возросла на 1% - до 10,347 млн тонн, чугуна - возросла на 8%, до 10,151 млн тонн.

При этом относительные показатели производства в январе-июне-2018 по сравнению с январем-июнем-2017 без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ выше: выпуск проката увеличился на 10%, стали - на 5%, чугуна - на 14%.

В июне-2018 метпредприятия Украины произвели 1,631 млн тонн чугуна (103% к предыдущему месяцу), 1,669 млн тонн стали (98%), 1,524 млн тонн проката (98%).

"Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, металлургическим предприятиям, расположенным на контролируемой территории, в первом полугодии 2018 года удалось нарастить объемы производства чугуна, стали и проката до уровней, превышающих показатели за аналогичный период предыдущего года", - указано в информации объединения.

Как сообщалось, в 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.

