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Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 17,3% до 150,8 млрд гривен в 1-м полугодии
11:01 06.07.2018 |
Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 22,2 млрд гривен, или на 17,3% до 150,8 млрд гривен в январе-июне 2018 года.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Согласно ему, в течение 6 месяцев 2018 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 150,8 млрд гривен: Днепр - 15,1 млрд гривен, Запорожье - 7,5 млрд гривен, Львов - 2,7 млрд гривен, Одесса - 4 млрд гривен, Харьков - 6,4 млрд гривен, Киев - 115,1 млрд гривен).
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого офисом, составила 58,5% от общего сбора в государственный бюджет налоговых платежей по Украине.
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