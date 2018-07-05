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В июне продажи б/у автомобилей выросли на 14% до 8,8 тыс. единиц
16:46 05.07.2018 |
В июне на первичном рынке легковых автомобилей доля импортированных машин с пробегом составила почти 58%, сообщает ассоциация «Укравтопром». Из 15,3 тыс. поставленных на учет в Украине легковых автомобилей 8,8 тыс. были импортным секод-хендом. Это рекордное количество ввезенных автомобилей, бывших в эксплуатации, что регистрировалось в Украине в течении одного месяца и наибольшая доля таких авто на первичном рынке за последние годы.
В то время как рынок новых автомобилей ушел в минус, спрос на импортный секонд-хенд по сравнению с июнем прошлого года вырос в 1,9 раза, а относительно предыдущего месяца увеличился на 14 процентов.
Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто в июне были автомобили марки Volkswagen, которых в течении месяца поставлено на учет 1353 шт. Это в три раза больше количества реализованных в июне на украинском рынке новых автомобилей этой же марки.
На втором месте Renault с результатом 1280 подержанных автомобилей, что на 90% превысило июньский объем реализации новых Рено.
У Skoda третий результат - 855 автомобилей с пробегом, и это на 67% больше чем июньский итог марки на рынке новых авто.
Четвертая позиция за Фордом, 603 автомобиля которого поменяли своих иностранных владельцев на украинских. В первичных регистрациях автомобилей этой марки машины с пробегом обошли новые на 86 процентов.
Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan - 495 б/у авто этой марки зарегистрировано против 366 новых.
Всего с начала года украинскую прописку получили 41,8 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 83% больше чем за аналогичный период прошлого года.
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