Луценко: Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего

Для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить ее полноценное и прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структуры, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В соответствии с Таможенным кодексом, на территории таможни не имеет права находиться никто, кроме таможенников. Ни СБУшники, ни полицейские, ни прокуроры, ни даже народные депутаты. А если они даже туда зашли, то не имеют права совершать никаких действий", - сказал Ю.Луценко во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса в среду.

"Чтобы бороться с контрабандой, надо заняться таможней. А у нас уже третий год нет руководителя таможни. Правда, сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя, исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, простите", - добавил он.

Генпрокурор отметил, что с контрабандой нужно бороться "не поиском контрабандных контейнеров, а вычислением контрабандных фирм, семейств, групп".

"Поэтому на таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые вычислят 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает", - указал Ю.Луценко.

Генпрокурор предлагает "прекратить кавалерийские атаки".

"И не думать, что если мы введем сейчас полицию или еще кого-то, то все сразу станет хорошо. Не станет. Хорошо станет, когда заработают аналитики, и серьезный бизнес даже не заметит этой работы, потому что это серьезный бизнес. А заметят несколько групп", - сказал он.

"Поэтому когда премьер-министр ссылается, что он с вами согласовал это постановление Кабмина, то я вам не завидую. Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу, и прекратить ввод туда спецназа любого цвета", - резюмировал Ю.Луценко.

