Кабмин утвердил изменения в порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях для целей трансфертного ценообразования

Кабинет Министров утвердил изменения в порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях для целей трансфертного ценообразования (ТЦО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українськi Новини.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон №2245-VІІІ по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, которым внесены изменения в процедуру заключения договоров о предварительном согласовании ценообразования.

Для приведения нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с указанными изменениями Минфин подготовил новую редакцию порядка предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях.

В частности, порядок предусматривает представление и рассмотрение заявления о проведении процедуры предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях; перечень документов, представление которых необходимо для предварительного согласования ценообразования; основания для прекращения процедуры предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях; внесение изменений в действующий договор; продление срока его действия или досрочного прекращения.

В случае соблюдения условий договора о предварительном согласовании ценообразования контролирующие органы не имеют права принимать решение о доначислении налоговых обязательств, штрафов, пени относительно контролируемых операций, являющихся предметом такого договора.

Отмечается, что это уменьшит налоговые риски; будет способствовать возможности решать без споров сложные случаи трансфертного ценообразования; упростит налоговое администрирование для крупных налогоплательщиков и уменьшит расходы на контроль за трансфертным ценообразованием.