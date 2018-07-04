Пока я премьер-министр, Продан будет руководить ГФС, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы (ГФС).

"Пока я премьер-министр, он (М.Продан - ИФ) будет руководить ГФС", - сказал В.Гройсман в ходе рабочего селекторного совещания в ГФС по вопросам борьбы с контрабандой.

Премьер добавил, что на сегодняшнем заседании правительство назначило двух новых заместителей руководителя ГФС, но не назвал их фамилии.

Кроме того, он отметил, что абсолютно доверяет исполняющей обязанности министра финансов Оксане Маркаровой.