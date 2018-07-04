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Кабмин назначил замминистра финансов Гелетия
Кабинет Министров назначил заместителем министра финансов Юрия Гелетия.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
С октября 2015 до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
В должности заместителя министра финансов Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.
Юрий Гелетий получил высшее образование в Львовском национальном университете им. И.Франко: в 2001 году окончил факультет международных отношений и получил квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям, переводчика; в 2002 году - юридический факультет (специалист по правоведению).
В 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.
В 2003 году прошел учебный курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" (Карлтонский университет и университет Оттавы (Канада).
В 2002 году - курс "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета города Байройт (Германия).
После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.
Свободно владеет английским и немецким языками.
Как сообщали Українськi Новини, 7 июня Рада уволила министра финансов Александра Данилюка.
6 июня премьер-министр Владимир Гройсман внес представление на увольнение Данилюка.
Основанием представления стало письмо Данилюка послам стран "Большой семерки".
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