Кабмин создал Национальный фонд исследований

Кабинет Министров создал Национальный фонд исследований Украины.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Фонд создается путем реорганизации Государственного фонда фундаментальных исследований, который продолжает функционировать до государственной регистрации Нацфонда.

Такой фонд создается с целью стимулирования фундаментальных и прикладных научных исследований, развития научного исследовательского пространства и его интеграции в мировое.

Фонд является некоммерческой организацией и не имеет цели получать прибыль.

Основными заданиями организации является грантовая поддержка фундаментальных научных исследований в сфере естественных, технических, общественных и гуманитарных наук и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок.

Фонд будет предоставлять грантовую поддержку в виде индивидуальных, коллективных и институциональных грантов, создает и поддерживает базу данных научных разработок и исследований, которые ним финансируются.

Грантовое финансирование осуществляется на конкурсной основе.

Органами управления фонда являются председатель, наблюдательный совет, научный совет и дирекция.

Граничная численность сотрудников - 60 человек.

Нацфонд вместе с фондом государственного имущества должен внести на рассмотрение правительства предложения относительно размещения фонда.

В течение 2 месяцев научный комитет Национального совета по вопросам развития науки и технологий формирует персональный состав научного совета фонда.

Согласно расчетам предполагаемых объемов расходов на Фонд, в 2019 они составят 660,4 млн гривен, в 2020 - 693,1 млн гривен.

Кроме того, Кабмин создал межведомственный совет по координации фундаментальных и прикладных исследований.

Его возглавляют два сопредседателя - министр образования и науки и президент Национальной академии наук, которые формируют персональный состав совета.