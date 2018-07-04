Финансовые новости
- |
- 04.07.18
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин создал Национальный фонд исследований
12:33 04.07.2018 |
Кабинет Министров создал Национальный фонд исследований Украины.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Фонд создается путем реорганизации Государственного фонда фундаментальных исследований, который продолжает функционировать до государственной регистрации Нацфонда.
Такой фонд создается с целью стимулирования фундаментальных и прикладных научных исследований, развития научного исследовательского пространства и его интеграции в мировое.
Фонд является некоммерческой организацией и не имеет цели получать прибыль.
Основными заданиями организации является грантовая поддержка фундаментальных научных исследований в сфере естественных, технических, общественных и гуманитарных наук и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок.
Фонд будет предоставлять грантовую поддержку в виде индивидуальных, коллективных и институциональных грантов, создает и поддерживает базу данных научных разработок и исследований, которые ним финансируются.
Грантовое финансирование осуществляется на конкурсной основе.
Органами управления фонда являются председатель, наблюдательный совет, научный совет и дирекция.
Граничная численность сотрудников - 60 человек.
Нацфонд вместе с фондом государственного имущества должен внести на рассмотрение правительства предложения относительно размещения фонда.
В течение 2 месяцев научный комитет Национального совета по вопросам развития науки и технологий формирует персональный состав научного совета фонда.
Согласно расчетам предполагаемых объемов расходов на Фонд, в 2019 они составят 660,4 млн гривен, в 2020 - 693,1 млн гривен.
Кроме того, Кабмин создал межведомственный совет по координации фундаментальных и прикладных исследований.
Его возглавляют два сопредседателя - министр образования и науки и президент Национальной академии наук, которые формируют персональный состав совета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Луценко: Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Кабмин утвердил изменения в порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях для целей трансфертного ценообразования
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Пока я премьер-министр, Продан будет руководить ГФС, - Гройсман
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
Это интересно
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
|Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО
|Как смартфон влияет на глаза?
|Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор