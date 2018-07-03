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В Украине растет спрос на новые коммерческие авто
13:19 03.07.2018 |
Июньский рынок новых коммерческих автомобилей относительно 2017 года вырос на 38% до 1241 ед., сообщает ассоциация «Укравтопром».
Всего по итогам полугодия в Украине было зарегистрировано 6,4 тыс. новых коммерческих авто. Таким образом, в этой части автомобильного рынка наблюдается рост потребительской активности - спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 24 процента.
Чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault. С января по июнь свои первые номера получили 1174 коммерческих автомобиля этой французской марки. По сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине увеличились на 19 процентов.
На втором месте с результатом 588 автомобилей - Citroen. Продажи этой марки в отчетном периоде выросли в 3,5 раза.
Третий показатель у Fiat - 573 машины (+3% к аналогичному периоду прошлого года).
На четвертой строчке рейтинга Ford, модели которого пополнили украинский автопарк 555 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом спрос на Форды вырос почти на 28 процентов.
Также в пятерку лидеров рынка вошел белорусский МАЗ, реализовавший за шесть месяцев на украинском рынке 503 автомобиля (+64% к аппг).
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