В Украине растет спрос на новые коммерческие авто

Июньский рынок новых коммерческих автомобилей относительно 2017 года вырос на 38% до 1241 ед., сообщает ассоциация «Укравтопром».

Всего по итогам полугодия в Украине было зарегистрировано 6,4 тыс. новых коммерческих авто. Таким образом, в этой части автомобильного рынка наблюдается рост потребительской активности - спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 24 процента.

Чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault. С января по июнь свои первые номера получили 1174 коммерческих автомобиля этой французской марки. По сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине увеличились на 19 процентов.

На втором месте с результатом 588 автомобилей - Citroen. Продажи этой марки в отчетном периоде выросли в 3,5 раза.

Третий показатель у Fiat - 573 машины (+3% к аналогичному периоду прошлого года).

На четвертой строчке рейтинга Ford, модели которого пополнили украинский автопарк 555 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом спрос на Форды вырос почти на 28 процентов.

Также в пятерку лидеров рынка вошел белорусский МАЗ, реализовавший за шесть месяцев на украинском рынке 503 автомобиля (+64% к аппг).