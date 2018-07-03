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Постоянно за границей работает более 3,2 млн украинцев - Минсоцполитики
12:36 03.07.2018 |
Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за рубежом трудоустрено более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.
"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сообщил А.Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве во вторник.
Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер. "В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.
По словам А.Ревы, на данный момент одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.
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