Постоянно за границей работает более 3,2 млн украинцев - Минсоцполитики

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за рубежом трудоустрено более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сообщил А.Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве во вторник.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер. "В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.

По словам А.Ревы, на данный момент одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

