В мае долг населения за жилкомуслуги увеличился на 5,9% до 36 млрд гривен

В мае долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 5,9%, или на 2 011,6 млн гривен до 35 976,9 млн гривен по сравнению с апрелем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 июня 2018 года увеличился на 265,9 млн гривен до 3 704,5 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 1 053,3 млн гривен до 12 273,1 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 2 212,2 млн гривен до 17 065 млн гривен.

В мае среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 449,037 млн гривен), Харьковской (2 319,438 млн гривен) и Днепропетровской (2 056,395 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 153,420 млн гривен), Днепропетровской (1 924,147 млн гривен) и Киевской (1 899,606 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в мае зафиксирована в Киеве (749,594 млн гривен), Днепропетровской (740,735 млн гривен) и Донецкой (355,703 млн гривен) областях.