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Остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился на 18,3% до 9,4 млрд гривен
12:09 02.07.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне сократился на 18,3% с 11,489 млрд гривен (на 1 июня) до 9,388 млрд гривен (на 1 июля).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 января 5,099 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
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