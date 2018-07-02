Остаток средств на едином казначейском счете в июне сократился на 18,3% до 9,4 млрд гривен

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне сократился на 18,3% с 11,489 млрд гривен (на 1 июня) до 9,388 млрд гривен (на 1 июля).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 января 5,099 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.