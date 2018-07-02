Жилфонд Украины в 2017 г. увеличился на 0,7% - Госстат

Жилищный фонд Украины по состоянию на 1 января 2018 года составил 984,8 млн кв. м общей площади, что на 0,7%, или 6,9 млн кв. м, выше показателя на 1 января 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.

Согласно сообщению, 60,9%, или 599,4 млн кв. м общей площади жилых помещений, находились в городских населенных пунктах.

По данным статведомства, доля жилых домов квартирного типа составила 98,4% общей площади жилфонда, тогда как площадь жилых помещений в общежитиях и нежилых зданиях - 1,6%.

Согласно сообщению, на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось 17 млн квартир, из которых 19,5% составляли однокомнатные, 36,6% - двухкомнатные, 32,6% - трехкомнатные и 11,3% - с четырьмя и больше комнатами.

К началу 2017 года общая площадь жилищного фонда Украины увеличилась на 0,4% по сравнению с началом 2016 года и составляла 977,9 млн кв. м.