В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии

С 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 гривен и составляет 1 777 гривен.

Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2018 год, передают Українські Новини.

Законом устанавливается в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1 777 гривен, с 1 декабря - 1 853 гривны.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 гривен и составляет теперь 1 559 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 84 гривны и составляет 1 944 гривны, для трудоспособных лиц - на 79 гривен и составляет 1 841 гривну, а для лиц, утративших трудоспособность, - на 62 гривны и составляет 1 435 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

Так, размер государственной социальной помощи с 1 июля составляет: для лиц с инвалидностью с детства 1 группы подгруппы А - 2 960,4 гривен (подгруппы Б - 2 178 гривен), 2 и 3 группы - 1 452 гривен; для лиц с инвалидностью с детства 2 и 3 групп с надбавкой на уход -1 452 гривен; для детей с инвалидностью без надбавки на уход - 1 452 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход - 2 575,4 гривен; для детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой на уход - 1 795,9 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 960,4 гривен; для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 1 988,4 гривен; для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 18 лет - 1 524,6 гривен; для детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 3 083,6 гривен; для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 2 304,1 гривны; для детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 3 468,6 гривен; для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 496,6 гривен.

Кроме того, минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 460,25 гривен, так оно предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

В связи с ростом социальных стандартов с 1 июля вырастут и пенсии.

По данным Министерства социальной политики, повышение пенсий получат 700 тыс. пенсионеров, получающих минимальную пенсию. Напомним, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается на 62 грн, соответственно пенсии таким гражданам будут увеличены с 1373 грн до 1435 грн.

Надбавку также получат пенсионеры, получающие более 10 минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн.

Следующий перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов будет проведен в декабре этого года.