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Информация об агентстве
S&P повысил долгосрочные рейтинги Украины с uaBBВ- до uaBBB
07:45 02.07.2018 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBBB" и вывело их из списка UCO (рейтинги под наблюдением) в связи с пересмотром критериев.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.
"Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием", - отмечается в сообщении.
S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале - это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.
Согласно сообщению агентства, следующая запланированная публикация по рейтингам Украины состоится 19 октября 2018 года.
Как сообщал УНИАН, S&P Global Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.
S&P также подтвердило рейтинг страны по национальной шкале на уровне «uaBBB-».
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