В мае задолженность по зарплатам увеличилась на 3,5% до 2,6 млрд гривен

На 1 июня 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,5% по сравнению с 1 мая 2018 года до 2 560,978 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2018 года был зафиксирован в Донецкой области – 455,072 млн гривен, Луганской – 537,400 млн гривен и Харьковской – 249,779 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 2,1% по сравнению с 1 апреля 2018 года до 2 473,713 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2018 года:

