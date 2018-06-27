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В мае задолженность по зарплатам увеличилась на 3,5% до 2,6 млрд гривен
17:26 27.06.2018 |
На 1 июня 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,5% по сравнению с 1 мая 2018 года до 2 560,978 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2018 года был зафиксирован в Донецкой области – 455,072 млн гривен, Луганской – 537,400 млн гривен и Харьковской – 249,779 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 2,1% по сравнению с 1 апреля 2018 года до 2 473,713 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2018 года:
|На 1 июня 2018 года, млн гривен
|в % к 01.05.2018
|Всего
|2 560,978
|103,5
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|17,386
|107,7
|Промышленность
|2 035,880
|103,9
|- Добывающая промышленность
|502,560
|107,1
|- Обрабатывающая промышленность
|1 238,985
|102,8
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|212,238
|109,9
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|82,098
|89,1
|Строительство
|82,293
|102,2
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|18,468
|101,6
|Транспорт и связь
|161,683
|103,4
|Временное размещение и организация питания
|2,697
|84,7
|Информация и телекоммуникации
|10,417
|101,3
|Финансовая деятельность
|17,049
|99,5
|Операции с недвижимостью
|57,779
|99,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|113,363
|99,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|8,659
|102,5
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,746
|99,8
|Образование
|4,566
|99,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|23,933
|112,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|1,375
|89,6
|Предоставление других услуг
|0,684
|94,9
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