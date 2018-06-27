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В мае средняя зарплата увеличилась на 2,9% до 8,7 тыс. гривен
17:21 27.06.2018 |
В мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 2,9%, или на 245 гривен, до 8 725 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13 286 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 6 775 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в апреле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 1,2%, или на 98 гривен, до 8 480 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:
|май
|май в % к апрелю
|Средняя
|8 725
|102,9
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|7 713
|100,8
|Промышленность
|9 387
|101,6
|- Добывающая промышленность
|12 335
|97,1
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|9 013
|102,4
|- Обрабатывающая промышленность
|8 274
|102,9
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|6 730
|107,9
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|8 066
|103,0
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|10 412
|86,4
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|9 083
|103,8
|- химическое производство
|15 426
|88,9
|- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов
|8 597
|104,2
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|10 783
|101,8
|- металлургия и обработка металла
|9 041
|103,6
|- производство компьютеров, электронной иоптической продукции
|10 298
|107,1
|- производство электрического и электронного оборудования
|8 563
|105,6
|- производство машин и оборудования
|8 151
|99,8
|- производство транспортного оборудования
|9 719
|105,1
|- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования
|8 791
|101,4
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|10 151
|102,2
|- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами
|6 346
|104,2
|Строительство
|7 539
|100,6
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|9 053
|96,8
|Транспорт и связь
|9 607
|101,2
|Временноеразмещениеи организация питания
|5 970
|105,8
|Информацияи телекоммуникации
|13 939
|88,7
|Финансовая деятельность
|15 639
|100,3
|Операции с недвижимостью
|7 077
|100,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|13 363
|117,2
|Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания
|7 024
|103,1
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|12 139
|107,8
|Образование
|6 958
|106,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|5 747
|103,8
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|8 877
|125,8
|Предоставлениедругих услуг
|7 978
|99,8
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