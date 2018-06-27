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Госбюджет за 5 мес.-2018 выполнен с дефицитом 9,2 млрд грн - Минфин
09:10 27.06.2018 |
Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов.
Согласно его данным, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.
В соответствии с обнародованными данными, расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.
При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года - до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 млрд грн.
Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль - на 77,9% до 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд грн.
Неналоговые поступления выросли на 68% - до 68 млрд грн, в том числе 32 млрд грн - средства, перечисленные Национальным банком Украины, 8 млрд грн - плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.
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