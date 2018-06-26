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Ryanair откроет новый рейс в Украину, соединив Киев и Быдгощ
17:25 26.06.2018 |
Ирландский лоу-кост Ryanair запустил продажу билетов на новое направление между Киевом и польским городом Быдгощ.
Согласно информации из системы бронирования авиабилетов перевозчика, полеты начнут выполняться с 31 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям.
Самолеты Ryanair будут вылетать из Быдгоща в 16:50 и после 50-минутной стоянки в киевском аэропорту Борисполь в 20:25 будут возвращаться обратно. Время в пути составит 1 час 45 минут.
Минимальная цена авиабилетов начинается от 25 евро в одну сторону. С учетом скидки в рамках распродажи, которая сейчас проводится, минимальная цена на некоторые рейсы стартует от 22 евро.
Как сообщает сайт Avianews, Ryanair будет вторым авиаперевозчиком на линии Киев-Быдгощ. С 10 августа полеты из Быдгоща в киевский аэропорт Жуляны намерена открыть польская авиакомпания LOT, которая будет летать по этому маршруту также два раза в неделю.
Ирландский бюджетник намерен начать полеты в Украину с 3 сентября, открыв рейсы Киев-Берлин. Анонсированная на данный момент маршрутная сеть Ryanair из Украины включает 12 направлений из Киева (включая Киев-Быдгощ) и пять маршрутов из Львова.
Расписание полетов Ryanair Быдгощ-Киев в аэропорт Борисполь
|Направление
|Вылет
|Прилет
|Дни
|Быдгощ-Киев
|16:50
|19:35
|ср, вс
|Киев-Быдгощ
|20:25
|21:10
|ср, вс
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