Ryanair откроет новый рейс в Украину, соединив Киев и Быдгощ

Ирландский лоу-кост Ryanair запустил продажу билетов на новое направление между Киевом и польским городом Быдгощ.

Согласно информации из системы бронирования авиабилетов перевозчика, полеты начнут выполняться с 31 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Самолеты Ryanair будут вылетать из Быдгоща в 16:50 и после 50-минутной стоянки в киевском аэропорту Борисполь в 20:25 будут возвращаться обратно. Время в пути составит 1 час 45 минут.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 25 евро в одну сторону. С учетом скидки в рамках распродажи, которая сейчас проводится, минимальная цена на некоторые рейсы стартует от 22 евро.

Как сообщает сайт Avianews, Ryanair будет вторым авиаперевозчиком на линии Киев-Быдгощ. С 10 августа полеты из Быдгоща в киевский аэропорт Жуляны намерена открыть польская авиакомпания LOT, которая будет летать по этому маршруту также два раза в неделю.

Ирландский бюджетник намерен начать полеты в Украину с 3 сентября, открыв рейсы Киев-Берлин. Анонсированная на данный момент маршрутная сеть Ryanair из Украины включает 12 направлений из Киева (включая Киев-Быдгощ) и пять маршрутов из Львова.

Расписание полетов Ryanair Быдгощ-Киев в аэропорт Борисполь