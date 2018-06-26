С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах - НБУ

С 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в случает отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общей суммы чека при наличных расчетах, напомнил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко на брифинге в Киеве во вторник.

"Национальный банк уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн грн в год", - сказал В.Зайвенко.

При этом он добавил, округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил он.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

В. Зайвенко подчеркнул, что введение округления общей суммы чека при наличных расчетах не повлияет на инфляцию.

"Наш анализ свидетельствует, что цены от внедрения округления не изменятся. Таким образом, реализация этой инициативы не приведет к подорожанию товаров и услуг... Внедрение правил округления не будет влиять на инфляцию как прямо, так и опосредованно... Округляется сумма чека, а не цена", - сказал он.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Соответственно, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

