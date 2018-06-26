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Торговый представитель Украины приостановит работу в этой должности
12:20 26.06.2018 |
Наталья Микольская, торговый представитель Украины и заместитель министра экономразвития и торговли, в ближайшие месяцы приостановит работу в Украине и временно переедет в США для обучения в Стэнфордском университете.
Эту информацию "Европейской правде" подтвердили несколько источников в МЭРТ и в окружении торгпреда.
Микольская сообщила об этом коллегам в минувшую субботу, во время празднования дня государственного служащего, отмечают собеседники ЕП.
Пока нет уверенности в том, будет ли правительство назначать нового полноценного торгпреда или выберет исполняющего обязанности. По данным источников, скорее всего Микольская не будет увольняться с должности, а возьмет неоплачиваемый отпуск для обучения.
Курс обучения, который будет проходить заместитель министра, начинается с начала сентября и продлится 10 месяцев. Таким образом, Микольская вернется в Украину на официальном старте парламентской избирательной кампании.
Наталья Микольская занимает должность заместителя министра с апреля 2015 года, она начала работать в правительстве Яценюка и сохранила пост после назначения правительства Гройсмана. Под ее руководством проходили переговоры о зонах свободной торговли, в том числе подписано соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой.
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