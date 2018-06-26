Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 00:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина в мае нарастила выплавку стали к маю-2017 на 2,9%, заняв 14-е место в рейтинге Worldsteel
17:07 25.06.2018 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2018 года нарастила производство стали на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,695 млн тонн, опустившись с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В мае зафиксирован рост выплавки стали к маю-2017 в большинстве стран первой десятки, кроме Бразилии.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (81,127 млн тонн, рост на 8,9%), Япония (9,093 млн тонн,+1,8%), Индия (8,822 млн тонн, +7,6%), США (7,107 млн тонн, +3%), Россия (6,230 млн тонн, +6%), Южная Корея (6,227 млн тонн, +3%), Германия (3,9 млн тонн, +2,6%), Турция (3,325 млн тонн, +0,5%), Бразилия (2,678 млн тонн, -8,6%) и Италия (2,180 млн тонн, +3,7%).
Далее следуют Иран (2,015 млн тонн, +12,4%), Мексика (1,8 млн тонн, +3,4%), Тайвань (КНР, 1,715 млн тонн, -14,4%) и Украина (1,695 млн тонн, +2,9%).
В целом в мае 2018 года 64 страны произвели 154,856 млн тонн стали, что на 6,6% выше мая-2017.
За январь-май 2018 года в первую десятку вошли: Китай (369,859 млн тонн, +5,4%), Япония (44,217 млн тонн, +0,7%), Индия (44,123 млн тонн, +4,7%), США (34,846 млн тонн, +2,8%), Россия (30,027 млн тонн, +2%), Южная Корея (29,940 млн тонн, +3,7%), Германия (18,685 млн тонн, +0,4%), Турция (15,850 млн тонн, +4,3%), Бразилия (14,272 млн тонн, +1,4%) и Италия (10,663 млн тонн, +3,9%).
Далее следуют Иран (10,142 млн тонн, +24,3%), Мексика (8,746 млн тонн, +4,8%) и Украина (8,680 млн тонн, +0,4%).
Как сообщалось, по итогам 2017 года 66 стран произвели 1 млрд 674,724 млн тонн стали, что на 5,5% выше 2016 года. Первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (831,730 млн тонн, +5,7%), Япония (104,661 млн тонн, - 0,1%), Индия (101,371 млн тонн, +6,2%), США (81,640 млн тонн, +4%), Россия (71,340 млн тонн, +1,3%), Южная Корея (71,081 млн тонн, +3,6%), Германия (43,560 млн тонн, +3,5%), Турция (37,524 млн тонн, +13,1%), Бразилия (34,365 млн тонн, +9,9%) и Италия (24,041 млн тонн, +2,9%).
Затем следовали Тайвань (КНР, 23,240 млн тонн, +6,8%), Украина (22,660 млн тонн, -6,4%) и Иран (21,726 млн тонн, +21,4%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин
|Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
|Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко
|Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть марки WTI слабо меняется в цене 25 июня, Brent подешевела до $74,3 за баррель
|Розничные цены на светлые нефтепродукты 25 июня не изменились
|Польша тестирует новый ж/д маршрут в Китай через Украину
|Украина в мае нарастила выплавку стали к маю-2017 на 2,9%, заняв 14-е место в рейтинге Worldsteel
|Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин
|Украина обязалась вывести из эксплуатации 133 КСУ, мощностью более 50 МВт каждая – министр Минэнергоугля
|Украина объявила конкурсы на советников по продаже ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша", "Индар", "Президент-отеля" и угольной "Краснолиманской"
Это интересно
|Tesla строит гигантские «палатки» для того, чтобы нарастить темпы производства Model 3
|Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
|В США мониторинг дорожного движения хотят доверить дронам
|CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн
|Nissan «заморозила» разработку водородного автомобиля
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
|Компания Volvo представила седан S60 нового поколения