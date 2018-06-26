Украина в мае нарастила выплавку стали к маю-2017 на 2,9%, заняв 14-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2018 года нарастила производство стали на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,695 млн тонн, опустившись с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В мае зафиксирован рост выплавки стали к маю-2017 в большинстве стран первой десятки, кроме Бразилии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (81,127 млн тонн, рост на 8,9%), Япония (9,093 млн тонн,+1,8%), Индия (8,822 млн тонн, +7,6%), США (7,107 млн тонн, +3%), Россия (6,230 млн тонн, +6%), Южная Корея (6,227 млн тонн, +3%), Германия (3,9 млн тонн, +2,6%), Турция (3,325 млн тонн, +0,5%), Бразилия (2,678 млн тонн, -8,6%) и Италия (2,180 млн тонн, +3,7%).

Далее следуют Иран (2,015 млн тонн, +12,4%), Мексика (1,8 млн тонн, +3,4%), Тайвань (КНР, 1,715 млн тонн, -14,4%) и Украина (1,695 млн тонн, +2,9%).

В целом в мае 2018 года 64 страны произвели 154,856 млн тонн стали, что на 6,6% выше мая-2017.

За январь-май 2018 года в первую десятку вошли: Китай (369,859 млн тонн, +5,4%), Япония (44,217 млн тонн, +0,7%), Индия (44,123 млн тонн, +4,7%), США (34,846 млн тонн, +2,8%), Россия (30,027 млн тонн, +2%), Южная Корея (29,940 млн тонн, +3,7%), Германия (18,685 млн тонн, +0,4%), Турция (15,850 млн тонн, +4,3%), Бразилия (14,272 млн тонн, +1,4%) и Италия (10,663 млн тонн, +3,9%).

Далее следуют Иран (10,142 млн тонн, +24,3%), Мексика (8,746 млн тонн, +4,8%) и Украина (8,680 млн тонн, +0,4%).

Как сообщалось, по итогам 2017 года 66 стран произвели 1 млрд 674,724 млн тонн стали, что на 5,5% выше 2016 года. Первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (831,730 млн тонн, +5,7%), Япония (104,661 млн тонн, - 0,1%), Индия (101,371 млн тонн, +6,2%), США (81,640 млн тонн, +4%), Россия (71,340 млн тонн, +1,3%), Южная Корея (71,081 млн тонн, +3,6%), Германия (43,560 млн тонн, +3,5%), Турция (37,524 млн тонн, +13,1%), Бразилия (34,365 млн тонн, +9,9%) и Италия (24,041 млн тонн, +2,9%).

Затем следовали Тайвань (КНР, 23,240 млн тонн, +6,8%), Украина (22,660 млн тонн, -6,4%) и Иран (21,726 млн тонн, +21,4%).

