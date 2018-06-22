Схемы уходят. Банки Кипра ужесточили требования к клиентам

Игорь Чуфаров, партнер, отдел налогообложения и юридических услуг, компания EY в Украине

Чем это грозит бизнесу?

Ужесточение требований к клиентам кипрских банков стало частью общего тренда по усилению борьбы с отмыванием денег и налоговыми злоупотреблениями. Аналогичные меры предпринимаются во многих странах, в особенности там, где банковский сектор традиционно специализировался на обслуживании офшорных структур. Можно привести недавний пример Прибалтики. Вывод средств после закрытия банками счетов офшорных компаний спровоцировал серьезный банковский кризис.

Циркуляр Центрального Банка Кипра предусматривает несколько условий, при соблюдении хотя бы одного из которых кипрские банки обязаны отказать в открытии счета или приостановить обслуживание действующего:

1) если компания не имеет физического присутствия в стране своей регистрации;

2) при отсутствии значимой экономической деятельности или документальных доказательств осуществления таковой;

3) в случае регистрации компании в юрисдикции, где подача отчетности не является обязательной;

4) при наличии налоговой резидентности в стране, признанной налоговой гаванью или при отсутствии налоговой резидентности.

Исходя из этих условий, попадающие под действие Циркуляра компании можно условно разделить на две группы. Первые - это офшорные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях (например, БВО, о. Гернси и Джерси, Сейшелы и пр.). Вторые - это собственно кипрские компании, не соответствующие требованиям к физическому присутствию на Кипре и условиям прозрачной экономической деятельности.

Для украинских бизнес-групп обычной практикой было использование обоих видов компаний «в связке». Кипрский холдинг создавался для непосредственного владения украинскими активами, а офшорная компания над Кипром использовалась в качестве холдинга верхнего уровня. При этом для удобства управления ликвидностью, счета всех иностранных компаний зачастую открывались в одном кипрском банке. В свете выхода Циркуляра те группы, которые не имели реального офиса ни на Кипре, ни в другой иностранной юрисдикции, могут столкнуться с проблемами.

Означает ли это неизбежное прекращение обслуживания подобных структур в банках Кипра?

Циркуляр предусматривает исключение из общего правила. В нем перечисляены несколько видов деятельности компании, которые позволяют банку продолжить обслуживание даже в случае выполнения любого из перечисленных выше условий. К таким разрешенным видам относится холдинговая деятельность, владение нематериальными активами, а также выполнение функций юридического лица специального назначения (SPV) в рамках структурирования транзакций.

Таким образом, офшорные и кипрские холдинговые компании могут попытаться избежать закрытия счетов и блокировки средств, если они смогут показать банкам свое место и роль в структуре группы, выполняемые функции, а также источники происхождения средств на банковских счетах. Наиболее вероятно, что банк потребует от таких компаний предоставления финансовой отчетности для подтверждения состава активов и обязательств. Понятно, что подготовка необходимых документов и информации может потребовать немало усилий от менеджмента группы.

Что делать компаниям, которые не смогут удовлетворить требования кипрских банков?

Вариантов обслуживания банковских счетов для офшорных структур остается все меньше. Такое обслуживание еще возможно в нескольких глобальных банках, хотя требования к клиентам постоянно ужесточаются, поэтому рассчитывать на более простую процедуру открытия или поддержания счета не приходится. Также остается вариант открытия счета по месту регистрации офшорной компании в локальном банке соответствующей юрисдикции - однако с неизвестной степенью надежности этого банка. Наконец, если у клиента есть устоявшиеся отношения с надежным банком другой юрисдикции, он может попробовать убедить этот банк открыть счет и для иностранной компании без требования ее физического присутствия в этой стране. Для этого, опять-таки, может потребоваться обширное раскрытие информации о группе компаний и ее деятельности.

Можно констатировать, что открытие банковских счетов стало «слабым звеном» при создании иностранных структур. Создание делового присутствия, включая наличие сотрудников, офиса, наделение компании реальными функциями, прозрачное оформление активов позволяет избежать не только проблем с обслуживанием банковских счетов, но и налоговых рисков. Наш опыт показывает, что все больше украинских бизнес-групп задумывается о создании полноценного делового присутствия в юрисдикциях регистрации компаний группы. Такой подход имеет явные преимущества перед «сшитыми на скорую руку» схемами, время которых постепенно уходит.

Игорь Чуфаров, партнер, отдел налогообложения и юридических услуг, компания EY в Украине