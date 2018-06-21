Грузооборот в Украине за 5 мес.-2018 сократился на 3% – Госстат

По ее информации, за январь-май 2018 года транспортными компаниями было перевезено 252,2 млн тонн грузов, что на 2,3% меньше показателей января-мая 2017 года.
Госстат указывает, что на железнодорожном транспорте падение перевозок грузов составило по итогам пяти месяцев 4,3%. Ведомство уточняет, что во внутреннем сообщении и на экспорт было перевезено 109,3 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе-мае 2017 года.
В частности, продолжают снижаться перевозки зерна и продуктов помола: падение их объема ускорилось до 15,0% с 13,4% по итогам четырех месяцев. Ухудшились также показатели перевозок каменного угля: если по итогам января-апреля спад составлял 13,9%, то по итогам января-мая – уже 15,6%, отмечает статистическое ведомство.
Оно указывает, что в противоположность им отставание от прошлогодних показателей в перевозках нефти и цемента уменьшилось по итогам пяти месяцев соответственно до 10% и 6,2% с 13,4% и 10,7% по итогам четырех месяцев. А динамика перевозок кокса изменилась с отрицательной на положительную: со снижения на 0,9% до роста на 2,8%.
Перевозки же других материалов, по данным Госстата, изменились незначительно. За период с января по май 2018 года грузооборот строительных материалов по сравнению с январем-маем 2017 года снизился на 2,5%, лесных грузов - на 1,7%.
Вместе с тем перевозки черных металлов увеличились на 2,6%, железной и марганцевой руды - на 3,0%, химических и минеральных удобрений - на 7,2%, лома черных металлов - на 11 6%.
Перевозки водным транспортом упали на 10,5%. Госстат уточняет, что в общем их объеме зарубежные составили 64,3%. По сравнению с январем-маем 2017 года объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 5,6%.
Госстат добавляет, что объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом сократились на 4,9%. В частности, перекачка нефти сократилась на 6,2%, газа - на 5,4%, а их транзит – соответственно на 8,5% и 8,8%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 45,2% и 39,7%.
Рост грузоперевозок в январе-мае ведомство зафиксировало на автомобильном транспорте – на 4% и в авиационном транспорте – на 16,9%.
Грузовые перевозки в январе-мае 2018 года характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн*ткм
|% от янв-мая-2017
|млн тонн
|% от янв-мая-2017
|Транспорт
|135079,5
|97,0
|252,2
|97,7
|железнодорожный
|77952,2
|97,6
|133,3
|95,7
|автомобильный
|16726,2
|108,1
|70,5
|104,0
|водный
|1239,1
|73,4
|1,5
|89,5
|трубопроводный
|39044,6
|92,6
|46,9
|95,1
|авиационный
|117,4
|120,8
|0,03
|116,9
Данные: Госстат