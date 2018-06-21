Грузооборот в Украине за 5 мес.-2018 сократился на 3% – Госстат

Грузооборот в Украине за пять месяцев 2018 года сократился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 135,1 млрд ткм, тогда как по итогам четырех месяцев отставание составляло 2,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, за январь-май 2018 года транспортными компаниями было перевезено 252,2 млн тонн грузов, что на 2,3% меньше показателей января-мая 2017 года.

Госстат указывает, что на железнодорожном транспорте падение перевозок грузов составило по итогам пяти месяцев 4,3%. Ведомство уточняет, что во внутреннем сообщении и на экспорт было перевезено 109,3 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе-мае 2017 года.

В частности, продолжают снижаться перевозки зерна и продуктов помола: падение их объема ускорилось до 15,0% с 13,4% по итогам четырех месяцев. Ухудшились также показатели перевозок каменного угля: если по итогам января-апреля спад составлял 13,9%, то по итогам января-мая – уже 15,6%, отмечает статистическое ведомство.

Оно указывает, что в противоположность им отставание от прошлогодних показателей в перевозках нефти и цемента уменьшилось по итогам пяти месяцев соответственно до 10% и 6,2% с 13,4% и 10,7% по итогам четырех месяцев. А динамика перевозок кокса изменилась с отрицательной на положительную: со снижения на 0,9% до роста на 2,8%.

Перевозки же других материалов, по данным Госстата, изменились незначительно. За период с января по май 2018 года грузооборот строительных материалов по сравнению с январем-маем 2017 года снизился на 2,5%, лесных грузов - на 1,7%.

Вместе с тем перевозки черных металлов увеличились на 2,6%, железной и марганцевой руды - на 3,0%, химических и минеральных удобрений - на 7,2%, лома черных металлов - на 11 6%.

Перевозки водным транспортом упали на 10,5%. Госстат уточняет, что в общем их объеме зарубежные составили 64,3%. По сравнению с январем-маем 2017 года объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 5,6%.

Госстат добавляет, что объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом сократились на 4,9%. В частности, перекачка нефти сократилась на 6,2%, газа - на 5,4%, а их транзит – соответственно на 8,5% и 8,8%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 45,2% и 39,7%.

Рост грузоперевозок в январе-мае ведомство зафиксировало на автомобильном транспорте – на 4% и в авиационном транспорте – на 16,9%.



Грузовые перевозки в январе-мае 2018 года характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн*ткм % от янв-мая-2017 млн тонн % от янв-мая-2017 Транспорт 135079,5 97,0 252,2 97,7 железнодорожный 77952,2 97,6 133,3 95,7 автомобильный 16726,2 108,1 70,5 104,0 водный 1239,1 73,4 1,5 89,5 трубопроводный 39044,6 92,6 46,9 95,1 авиационный 117,4 120,8 0,03 116,9

Данные: Госстат