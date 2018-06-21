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В январе-мае дивиденды от госпакетов акций принесли госбюджету 2 млн гривен
16:48 21.06.2018 |
В январе-мае дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 2,0 млн гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Фонда государственного имущества (ФГИ).
На 2018 год план по поступлению дивидендов в госбюджет не установлен.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 917,4 млн гривен.
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