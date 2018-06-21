Новое снижение портовых сборов возможно в 2019 году - глава Мининфраструктуры

Планы по дальнейшему снижению в текущем году портовых сборов, ставки которых были уменьшены на 20% с 1 января, отсутствуют, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Думаю, с 2019 года будет очередная волна (понижения)", - сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг.

Министр сообщил, что перспектива такого снижения будет более понятна после анализа работы портовой отрасли в первом полугодии.

Руководитель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс на встрече сообщил, что предварительные результаты не слишком радужные: несмотря на снижение портовых сборов на 20% грузооборот в украинских портах сократился на 3%.

"Государство пошло навстречу, а грузооборот упал. В чем проблема?", - удивился глава АМПУ.

В свою очередь, представители бизнеса указали, что без снижения портовых сборов падение грузооборота могло быть большим. Они также вновь призвали Мининфраструктуры и АМПУ прислушаться к рекомендациям Всемирного банка о том, что портовые сборы в Украине завышены на 50%.

В.Омелян указал, что частные порты способны снижать ставки и в отдельных случаях демпингуют. По его словам, в частности, произошел обвал ставок по зерновым грузам.

Р.Вецкаганс отметил, что возможности для дальнейшего снижения портовых сборов у АМПУ невелики, так как необходимо наверстывать инвестиции в инфраструктуру, а также содержать ряд нерентабельных портов и раздутую социальную сферу. Он добавил, что Минфин также выступает категорически против сокращения размера дивидендов АМПУ и отчислений госпредприятия в бюджет.

В отношении проекта новой методики начисления портовых тарифов и сборов, которая на этой неделе была обнародована на сайте Мининфраструктуры, он призвал всех заинтересованных активно подключиться к ее обсуждению.

"Надеюсь, что методику примем до конца года", - сказал глава АМПУ, в то же время добавив, что заработает она только после принятия законопроекта №7385 о содействии развития морехозяйственного комплекса, а также отдельного постановления правительства и нескольких других подзаконных актов.