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Поступления налога на недвижимость в местные бюджеты за год увеличились в 4,4 раза - ГФС
13:21 21.06.2018 |
Поступления налога на недвижимость в местные бюджеты составили 132 млн грн за январь-май этого года, что в 4,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на своем сайте.
"По состоянию на 1 июня этого года в местные бюджеты поступило более 132 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, от физических лиц. В прошлом году на эту дату показатель был значительно меньшим - около 30 млн грн", - цитирует пресс-служба ведомства директора департамента налогов и сборов с физлиц Павла Дроняка.
По его словам, увеличение поступлений происходит за счет расширения информации об объектах недвижимости, необходимой для расчета налога, полученной как от органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество, так и от граждан в результате сверки данных.
"Также улучшилась платежная дисциплина самих налогоплательщиков", - отметил П.Дроняк.
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