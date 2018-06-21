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Оборот розничной торговли Украины в январе-мае 2018 г вырос на 6,1% - Госстат
09:10 21.06.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины, без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны операции объединенных сил, в январе-мае 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,1% по сравнению с январем-маем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.
По ее данным, оборот розничной торговли в мае-2018 по сравнению с апрелем текущего года возрос на 2,7%, с маем-2017 -на 5,2%.
Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 24,6%), Полтавской (на 10,2%), Винницкой (на 9,8%), Донецкой (на 9,7%), Киевской (на 8,7%) Закарпатской (на 8,6%) и Тернопольской (на 8,5%) областях.
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