Оборот розничной торговли Украины в январе-мае 2018 г вырос на 6,1% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины, без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны операции объединенных сил, в январе-мае 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,1% по сравнению с январем-маем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, оборот розничной торговли в мае-2018 по сравнению с апрелем текущего года возрос на 2,7%, с маем-2017 -на 5,2%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 24,6%), Полтавской (на 10,2%), Винницкой (на 9,8%), Донецкой (на 9,7%), Киевской (на 8,7%) Закарпатской (на 8,6%) и Тернопольской (на 8,5%) областях.

