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Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 10 тысяч гривень до конца года
08:23 21.06.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя заработная плата в стране может составить 10 тысяч гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.
По словам Гройсмана, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.
"Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", - сказал он.
Присутствовавший на заседании министр социальной политики Андрей Рева добавил, что за январь-апрель этого года рост номинальной заработной платы в стране составил 26,4% – до 8101 гривни, а рост реальной зарплаты за этот же период составил 11%.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень.
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