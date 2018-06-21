Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 10 тысяч гривень до конца года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя заработная плата в стране может составить 10 тысяч гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

По словам Гройсмана, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.

"Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", - сказал он.

Присутствовавший на заседании министр социальной политики Андрей Рева добавил, что за январь-апрель этого года рост номинальной заработной платы в стране составил 26,4% – до 8101 гривни, а рост реальной зарплаты за этот же период составил 11%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень.