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В январе-мае объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 77,6% до 553,7 млн гривен
18:09 20.06.2018 |
В январе-мае 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 77,6% до 553,7 млн гривен по сравнению с январем-маем 2017 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 368,4 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 185,3 млн гривен (1 638,5 млн гривен и 834,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в мае 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 59,1% и составил 168,5 гривен.
Всего в январе-мае 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 1 770,2 тыс. домохозяйств, что в 2,3 раза меньше по сравнению с январем-маем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 45,4% обращений).
В мае субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 584,1 тыс. домохозяйств.
Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 77,7% до 531,4 млн гривен по сравнению с январем-апрелем 2017 года.
В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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