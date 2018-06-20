Кабмин решил направить 1 млрд гривен субвенций на развитие сельской медицины

Кабинет Министров одобрил направление 1 млрд гривен субвенций на развитие медицины в сельской местности.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передают Українськi Новини.

"В правительстве одобрили решение о направлении в регионы субвенции на развитие сельской медицины. Размер субвенции - 1 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, средства будут направлены на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и закупку необходимого медицинского оборудования.

Субвенция предусматривает софинансирование проектов из местных бюджетов в размере 10%.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин распределил 1,2 млрд гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.