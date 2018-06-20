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Правительство поддержало Стратегию модернизации системы бухучета и финотчетности в госсекторе до 2025 г.
12:52 20.06.2018 |
Кабинет министров поддержал Стратегию модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе до 2025 года.
"От того, как мы сможем интегрировать и консолидировать финансовую отчетность и бухгалтерский учет, зависит то, насколько эффективно будет внедрено среднесрочное бюджетное планирование", - сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, представляя документ на заседании правительства в среду.
При этом она отметила, что документ касается 73,8 тыс. распорядителей и получателей государственных средств на государственном и местном уровне.
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