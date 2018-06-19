Госстат подтвердил рост ВВП Украины в I кв.-2018г на 3,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года, и такая предварительная оценка Государственной службы статистики (Госстат) совпала с ее оперативной оценкой, обнародованной в середине мая.

Согласно релизу ведомства во вторник, номинальный ВВП за первый квартал 2018 года составил 700,4 млрд грн, а изменение дефлятора – 14,9%.

В первом квартале прошлого года эти показатели были равны соответственно 583,9 млрд грн и 25,1%.

ВВП на душу населения, по оценкам Госстата, вырос в январе-марте этого года до 16,537 тыс. грн, а в реальном выражении – на 3,6% к январю-марту прошлого года.

Госстат указывает также, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в первом квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%, что соответствует оперативной оценке.

В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 95% с 91,5% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 11,9% с 12,5%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился с 4% до 6,9%.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

Валовой внутренний продукт производственным методом в 1 кв. 2018 года

Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2010г, к 1 кварталу 2017г., % В постоянных ценах 2010г, ко 4 кв. 2017г (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовой внутренний продукт 700431 100,0 3,1 14,9 0,9 Сельское хозяйство, охота и лесное 23231 3,3 –0,5 14,0 –1,2 Добывающая промышленность 44143 6,3 2,1 20,7 3,0 Перерабатывающая промышленность 84004 12,0 2,7 18,2 1,5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 30127 4,3 2,4 26,3 3,1 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 2300 0,3 –4,0 23,9 –0,7 Строительство 12725 1,8 2,2 24,5 –4,6 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 101450 14,5 5,8 14,8 –0,1 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 47806 6,8 0,3 16,5 –0,6 Временное размещение и организация питания 4386 0,6 1,1 13,1 0,1 Информация и телекоммуникации 28850 4,1 4,9 16,1 0,3 Финансовая и страховая деятельность 19065 2,7 9,7 14,6 1,9 Операции с недвижимым имуществом 45425 6,5 3,7 11,6 –0,1 Профессиональная, научная и техническая деятельность 18753 2,7 2,8 18,4 0,7 Деятельность в сфере административного обслуживания 9903 1,4 1,4 27,3 –0,6 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 43366 6,2 –4,9 38,6 0,1 Образование 37478 5,4 0,4 21,3 –3,3 Здравоохранение и социальная помощь 18319 2,6 –1,7 19,0 –0,4 Искусство, спорт, развлечения, отдых 4089 0,6 2,1 15,0 0,4 Предоставление других видов услуг 5254 0,8 3,2 14,3 0,4 Налоги на продукты 120725 17,2 1,1 4,4 х Субсидии на продукты –968 –0,1 6,3 12,7 х

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат Украины