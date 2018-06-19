Валовый внешний долг Украины в I кв.-2018 сократился на 0,2% - НБУ

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало апреля 2018 года составлял $116,29 млрд, что на 0,25%, или $288 млн, меньше, чем на начало года, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте во вторник.

По данным центробанка, долг госуправления за І квартал возрос на 0,39% - до $39,153 млрд, обязательства НБУ сократились на 0,47% - до $7,403 млрд. Обязательства НБУ и почти весь правительственный долг представлены долгосрочными заимствованиями.

Депозитные корпорации в отчетном периоде увеличили долг на 0,8% - до $6,236 млрд, другие секторы - сократили на 1,11%, до $53,861 млрд. Объем обязательств по прямым инвестициям возрос на 0,37% - до $9,587 млрд.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США - 70,9%. Еще 13% составляют обязательства в евро и 11,8% - в SDR (специальные права заимствований).

Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы к началу апреля 2018 года возросли до $5,032 млрд с $4,111 млрд на конец 2017 года.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2018 года сократился на 0,41%, или $0,32 млрд, - до $77,05 млрд. В национальной валюте госдолг сократился на 1,59%, или 32,62 млрд грн, - до 2,021 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 0,97%, или $0,74 млрд, в гривне - снизился на 5,64%, или 120,7 млрд грн.

Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.

