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В январе-мае доходы местных бюджетов выросли на 24,1% до 89,7 млрд гривен, - Зубко
20:08 18.06.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 24,1%, или на 17,39 млрд гривен до 89,7 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Согласно ему, за 5 месяцев доходы местных бюджетов 665 объединенных территориальных общин выросли на 64,8%, или на 2,92 млрд гривен до 7,43 млрд гривен.
По словам Зубко, самые высокие темпы роста доходов по сравнению с январем-маем прошлого года продемонстрировали Полтавская (+30,4%), Донецкая (+28%), Сумская (+27,9%) и Тернопольская (+27%) области.
Рост доходов местных бюджетов в январе-мае охватил все области.
Как сообщали Українські Новини, Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов в 2017 году на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.
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