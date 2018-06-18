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США отменили антидемпинговую пошлину 156,29% на импорт аммиачной селитры из Украины
17:23 18.06.2018 |
Министерство торговли США в понедельник отменило антидемпинговую пошлину в размере 156,29% на импорт аммиачной селитры из Украины.
Об этом говорится в сообщении в официальном журнале правительства США Federal Register, передают Українськi Новини.
"Поскольку никто из местных заинтересованных сторон не участвовал в этих общественных слушаниях, Министерство торговли отменяет вышеуказанную пошлину", - говорится в нем.
Согласно сообщению, была отменена антидемпинговая пошлина, которая была введенна Минторгом США в отношении аммиачной селитры украинских производителей, которая класифицировалась в гармонизированном тарифном графике США («HTSUS») по коду 3102.30.00.00.
Пошлина являла собой средневзвешенную маржу в размере 156,29% от стоимости товара.
Пошлина была введена в 2001 году и в дальнейшем была продлена.
Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия предлагает Европейскому парламенту установить пошлину 0% на импорт удобрений из Украины кроме карбамида с массовой долей азота более 45%, на который устанавливается пошлина 3%.
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