Украина успешно прошла аудит IMO

Украиной успешно прошла аудит Международной морской организации (IMO), сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы смогли организоваться и доказали, что Украина - это морское государство! Причем, результат аудита порадовал не только нас, но и международных аудиторов. При среднем количестве замечаний к каждой стране по итогам аудита - более 22, в Украине - менее 10, а предостережение вообще одно", - написал В.Омелян на своей странице в соцсети Facebook

По его словам, теперь украинских специалистов приглашают становиться аудиторами IMO, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к таким аудитам.

Министр также подчеркнул важность аудита IMO для Украины, заявив о том, что 80% мировых грузовых перевозок - морские, а каждый шестой моряк в мире - украинец.

Министр выразил благодарность команде Министерства инфраструктуры Украины, руководителю Администрация морских портов Украины и правительственной команде во главе премьер-министров Владимиром Гройсманом, а также отдельную благодарность Послу Канады в Украине господину Роману Ващуку и группе высокопоставленных канадских экспертов, которые помогали украинской отрасли проходить этот аудит.

Как сообщалось, в июле 2017 года Министерство инфраструктуры Украины и проект международной технической помощи EDGE, финансируемый правительством Канады подписали совместный план действий по поддержке реформ в секторе морской безопасности.