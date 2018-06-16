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Секвестра бюджета не будет, а «минималку» могут поднять
22:49 15.06.2018 |
Министерство финансов видит потенциал для повышения минимальной зарплаты в этом году.
Об этом исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова сообщила в эфире телеканал "Интер".
«Мы бы хотели иметь возможность в будущем подойти к выполнению обещаний. Повышение минимальной зарплаты зависит от экономической ситуации. Пока могу сказать, что нынешняя ситуация дает нам сдержанный оптимизм в этом вопросе. Если бюджет будет выполняться, то подойдем к выполнению обещания по зарплате», - сказала она.
При этом Оксана Маркарова уверена, что секвестр госбюджета в этом году не понадобится.
«Если посмотреть выполнение бюджета за 5 месяцев, то у нас доходы составили 337,7 млрд грн. То есть выполнение составляет 99% от плана, а если учитывать специальный фонд, то и все 100%. За 4 месяца план выполнялся на 95%, но могу сказать, что сейчас мы догнали. Секвестр - это конечно хорошее слово, но за время работы в Минфине нам не приходилось к нему прибегать и уверена, этот вопрос не будет стоять в повестке дня», - добавила глава Минфина.
Президент Петр Порошенко в декабре 2017 года предложил повысить минимальную заработную плату до 4100 грн. Правительство пообещало поднять этот вопрос по итогам I квартала 2018-го.
Министр финансов Александр Данилюк буквально перед его увольнением выступил против повышения "минималки". "Повышение "минималки" - это дополнительные расходы... Сейчас нужно думать о Антикоррупционный суд, а не заниматься популизмом", - говорил он.
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