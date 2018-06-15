Минэкономики инициирует создание института госинспекторов по вопросам интеллектуальной собственности

Министерство экономического развития и торговли инициирует создание института государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в сообщении министерства по итогам первого заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности, которое состоялось 14 июня, передают Українські Новини.

Данное решение предложил принять замминистра экономики Михаил Титарчук.

"...Минэкономразвития вместе с Минфином, МВД, Национальной полицией и Минюстом в срок до 20 августа обработать вопрос по созданию и функционированию института государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности за счет средств, поступающих от сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности", - сказано в тексте доклада чиновника.

Также решено вернуться к вопросу региональных координационных советов по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности после создания данной институции.

Как сообщали Українські Новини, Совет по вопросам интеллектуальной собственности является консультативно-совещательным правительственным органом, созданным согласно постановлению Кабинета Министров от 7 февраля 2018 года по инициативе Минэкономики.