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В январе-апреле отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1 422,9 млн
22:02 14.06.2018 |
В январе-апреле 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 1 422,9 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-апреля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 454,3 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2017 года (январь-апрель 2017 года отрицательное сальдо составило 968,6 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-апреле 2018 года составил 15 456,9 млн долларов, при этом он увеличился на 12,8% по сравнению с январем-апрелем 2017 года.
Импорт товаров в январе-апреле 2018 года составил 16 879,8 млн долларов, увеличившись на 15,1%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 1 201,3 млн долларов.
В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.
В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
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