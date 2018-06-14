Нацбанк видит риски оттока капитала из Украины

Дальнейшее ужесточение монетарной политики США увеличит риски значительного оттока капитала из развивающихся стран, включая Украину, считают в Национальном банке Украины.

Как говорится в очередном отчете НБУ о финансовой стабильности, эти риски для Украины будут значительно усиливать необходимость выйти на рынок внешних заимствований до конца года, независимо от продолжения сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

Нацбанк отметил, что монетарная политика США становится все жестче, что может вызвать отток капитала из рисковых активов и развивающихся стран, и признаки реализации этого сценария отслеживаются в последние месяцы.

Под действием жесткой монетарной политики доллар США укрепляется, зато валюты развивающихся стран дешевеют, и страны реагируют на это по-разному.

«По оценкам Международного института финансов (IIF), наиболее уязвимыми к изменениям «аппетита к риску» среди инвесторов и к оттоку капитала являются Украина, Китай, ЮАР, Турция и Аргентина. Рынок уже отражает слабую позицию последних двух стран: с начала года еврооблигации этих стран значительно подешевели», - отмечается в отчете.

Справка УНИАН. В ближайшие дни состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, где ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики американского регулятора. Аналитики прогнозируют повышение базовой ставки ФРС, что укрепит доллар и может оказать давление на валюты развивающихся стран.