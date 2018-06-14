Украина подписала меморандум с Hyperloop Transportation Technologies

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, а со стороны HTT - главный исполнительный директор Дирк Альборн.

"С компанией, которая является наибольшим разработчиком технологии Hyperloop подписан меморандум. Одним из итогов этого визита является намерение совместно работать по разработке этой технологии. Согласно меморандуму, мы будем совместно разрабатывать технологию, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта. Этот проект должен быть коммерчески успешным. Я надеюсь, что мы сможем создать совместный центр в Украине. Локация будет или в Киеве, или в Днепре", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что в ближайшее время может быть создан RND-центр и дата-центр в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных технологий.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.