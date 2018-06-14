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Украинские предприятия в мае импортировали газ по средней цене $260 тыс./куб. м – МЭРТ
12:46 14.06.2018 |
Украинские предприятия в мае 2018 года импортировали газ по средней цене $260,01 (6 тыс. 806,4 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
Таким образом, цена майского импорта газа на 16,1% ниже апрельского, когда она составила $309,91 (8 тыс. 099,76 грн) за 1 тыс. куб. м. Апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.
Как сообщалось, в январе-2018, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,93 (7784,05 грн), в феврале – $276,96 (7429,55 грн), в марте – $274,57 (7153,5 грн), в апреле – $309,91 (8099,76 грн).
Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в мае 2018 года составила 14182,5 грн/тонна, что на 7,5% больше, чем в апреле-2018 (13188 грн/тонна).
Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2018 год, $ за 1 тыс. куб.м:
|2015
|2016
|2017
|2018
|январь
|358,7
|231,4
|229,5
|272,9
|февраль
|328,6
|200,4
|246,9
|277,0
|март
|308,7
|198,6
|248,1
|274,6
|апрель
|312,5
|188,1
|232,2
|309,9
|май
|278,7
|181,5
|208,4
|260,0
|июнь
|266,6
|184,3
|213,7
|июль
|284,5
|210,9
|214,5
|август
|254,0
|199,1
|210,1
|сентябрь
|246,5
|199,6
|212,9
|октябрь
|231,5
|180,5
|224,9
|ноябрь
|229,7
|188,9
|239,5
|декабрь
|238,8
|230,0
|252,9
Данные: МЭРТ
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