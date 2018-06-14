Украинские предприятия в мае импортировали газ по средней цене $260 тыс./куб. м – МЭРТ

Украинские предприятия в мае 2018 года импортировали газ по средней цене $260,01 (6 тыс. 806,4 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Таким образом, цена майского импорта газа на 16,1% ниже апрельского, когда она составила $309,91 (8 тыс. 099,76 грн) за 1 тыс. куб. м. Апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

Как сообщалось, в январе-2018, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,93 (7784,05 грн), в феврале – $276,96 (7429,55 грн), в марте – $274,57 (7153,5 грн), в апреле – $309,91 (8099,76 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в мае 2018 года составила 14182,5 грн/тонна, что на 7,5% больше, чем в апреле-2018 (13188 грн/тонна).

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2018 год, $ за 1 тыс. куб.м:

2015 2016 2017 2018 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 март 308,7 198,6 248,1 274,6 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 май 278,7 181,5 208,4 260,0 июнь 266,6 184,3 213,7 июль 284,5 210,9 214,5 август 254,0 199,1 210,1 сентябрь 246,5 199,6 212,9 октябрь 231,5 180,5 224,9 ноябрь 229,7 188,9 239,5 декабрь 238,8 230,0 252,9

Данные: МЭРТ