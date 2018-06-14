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В январе-мае морпорты сократили перевалку грузов на 2,1% до 54,3 млн тонн
12:32 14.06.2018 |
В январе-мае морские порты Украины сократили перевалку грузов на 2,1% до 54,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов, передают Українськi Новини.
"Снижение грузооборота произошло из-за уменьшения перевалки зерновых (-4,9 %), вызванного неблагоприятными ценами на эти грузы на мировом рынке в указанный период, а также снижения грузооборота руды (-15,5 %), которое связано со снижением добычи руды горно-обогатительными комбинатами", - сказано в нем.
При этом за 5 месяцев перевалка импортных грузов выросла на 16% (по сравнению с январем-маем 2017 года) и составила 9 млн тонн, в том числе было переработано 3 млн тонн руды (+17,8%) и 2,4 млн тонн (+4,1%).
Перевалка экспортных грузов составила 39,7 млн тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Наибольший прирост показали черные металлы (+18%) 6,8 млн тонн, из них: 4,1 млн тонн - металлопрокат (+4,1%) и 1,3 млн тонн - чугун (+85,5%).
Грузооборот транзитных грузов вырос на 11,2% до 4,8 млн тонн.
Всего с начала 2018 года морские порты Украины обработали 4 855 судов, что на 248 единиц или 5,4% больше аналогичных показателей 2017 года.
Также сообщается, что в январе-мае было перевезено 107 613 пассажиров (внутренние перевозки - 89 974 пассажира и иностранные перевозки - 17 639 пассажиров).
Как сообщали Українськi Новини, в январе-марте морские порты Украины увеличили переработку грузов на 1,1% до 32,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В 2017 году морпорты увеличили переработку грузов на 0,9% до 132,9 млн тонн.
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