Минрегион разрешит проектировать подземные паркинги под общественными заведениями

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разрешит проектировать подземные паркинги под заведениями питания, спорта, культуры и здравоохранения (кроме корпусов с палатами), сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Соответствующие изменения будут внесены в обновленные государственные строительные нормы (ГСН).

"Действующим ГСН по автостоянкам сегодня запрещено (подземные паркинги - ИФ), но в Европе такая практика давно распространена, потому что это удобно для владельцев авто, а также уменьшается количество припаркованных машин на улицах", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что паркинг должен быть отделен от технических помещений противопожарной стеной, а также иметь самостоятельные пути эвакуации и отдельные инженерные коммуникации.

По его словам, данные изменения будут приняты в ближайшем времени и вступят в силу через три месяца после публикации.

