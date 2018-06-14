Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, предлагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%.

"Базой расчетов послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года (материальные, общепроизводственные, административные и финансовые расходы) производителей", - говорится в сообщении.

В Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - считают в МЭРТ.