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Завершено расследование незаконного возврата НДС на 3 млрд грн
16:59 13.06.2018 |
Как сообщает пресс-служба ГПУ, расследованием установлено, что подозреваемые, в период 2012-2013 годов, занимая руководящие должности в органах налоговой службы, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладели средствами госбюджета на 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.
После получения последнего разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования 17 мая, органом досудебного расследования в соответствии с требованиями УПК, проведено и закончено досудебное расследование.
В настоящее время стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК и после этого обвинительный акт в отношении указанных подозреваемых будет передано в суд.
В ГПУ отметили, что всего по схеме незаконного возмещения из бюджета НДС было 16 подозреваемых из числа должностных лиц налоговых органов. В настоящее время по трем лицам вынесены обвинительные приговоры суда; в отношении шести обвиняемых обвинительные акты находятся на рассмотрении в суде; в отношении семи подозреваемых, в том числе бывшего министра доходов и сборов, досудебное расследование завершено.
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