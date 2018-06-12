Финансовые новости
- |
- 12.06.18
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автопроизводство в Украине в мае сократилось почти на 40%
18:29 12.06.2018 |
Украинские автопроизводители в мае 2018 года выпустили только 442 ед. автотранспортных средств, что на 38,8% меньше, чем в мае 2017 года, и на 35% меньше, чем в апреле текущего года.
Согласно сообщению на сайте ассоциации "Укравтопром", такой объем выпуска автотранспорта в 90 раз ниже майского результата 10-летней давности.
Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке автомобилей Skoda на заводе "Еврокар", где в мае собрано всего 374 авто - на 39% меньше, чем в предыдущем месяце.
"По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%", - констатирует ассоциация.
Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей: в мае оно составило только 5 ед., что на 17% меньше, чем в мае-2017, и вдвое меньше, чем в апреле текущего.
Ассоциация в очередной раз напоминает, что в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который "по необъяснимым причинам" перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.
В то же время производство автобусов выросло на 17% к маю-2017 года и на 26% к апрелю текущего года - до 63 ед.
"Отсутствие господдержки, снижение пошлин на импортные авто и сокращение спроса на внутреннем рынке приводит к тому, что украинские заводы прекращают выпускать машины, а водители массово пересаживаются на автомобили с иностранной регистрацией", - приводит в пресс-релизе корпорация "Богдан" некоторые причины существующего положения дел в автопроизводстве.
Как сообщалось, автопроизводители, Украинский союз промышленников и предпринимателей, другие деловые объединения, обеспокоенные процессом упадка отрасли, по итогам проведенного в апреле "круглого стола" потребовали от руководства государства принять безотлагательные меры по ее возрождению.
"В 2018 году существует высокая вероятность банкротства ряда автопроизводителей, которые не смогут выжить в существующих экономических условиях, прекращения производства легковых авто и консервации части производственных мощностей", - констатировали участники "круглого стола".
Автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% - до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед. Коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) выпущено 486 ед. В то же время прирост был обусловлен низкой базой сравнения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место
|НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля
|НБУ упростил международные денежные переводы
|Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции запущен газопровод TANAP
|Автопроизводство в Украине в мае сократилось почти на 40%
|Цены на автогаз 11 июня в мельком опте возобновили рост
|НБУ: Значительные юридические риски - главное препятствие для восстановления корпоративного кредитования
|НБУ прогнозирует рост ВВП 3-3,5% по итогам 2018
|Норвежская Scatec Solar намерена в 2018г начать строительство СЭС в Черкасской области общей мощностью 83 МВт
|ГФС подчиняется Минфину, иначе и быть не может, - Маркарова
Это интересно
|Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM
|Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
|В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
|Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90
|Новый дешевый смартфон Lenovo K5 Note можно спутать с моделью 2016 года, но только по названию
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности