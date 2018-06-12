Автопроизводство в Украине в мае сократилось почти на 40%

Украинские автопроизводители в мае 2018 года выпустили только 442 ед. автотранспортных средств, что на 38,8% меньше, чем в мае 2017 года, и на 35% меньше, чем в апреле текущего года.

Согласно сообщению на сайте ассоциации "Укравтопром", такой объем выпуска автотранспорта в 90 раз ниже майского результата 10-летней давности.

Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке автомобилей Skoda на заводе "Еврокар", где в мае собрано всего 374 авто - на 39% меньше, чем в предыдущем месяце.

"По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%", - констатирует ассоциация.

Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей: в мае оно составило только 5 ед., что на 17% меньше, чем в мае-2017, и вдвое меньше, чем в апреле текущего.

Ассоциация в очередной раз напоминает, что в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который "по необъяснимым причинам" перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

В то же время производство автобусов выросло на 17% к маю-2017 года и на 26% к апрелю текущего года - до 63 ед.

"Отсутствие господдержки, снижение пошлин на импортные авто и сокращение спроса на внутреннем рынке приводит к тому, что украинские заводы прекращают выпускать машины, а водители массово пересаживаются на автомобили с иностранной регистрацией", - приводит в пресс-релизе корпорация "Богдан" некоторые причины существующего положения дел в автопроизводстве.

Как сообщалось, автопроизводители, Украинский союз промышленников и предпринимателей, другие деловые объединения, обеспокоенные процессом упадка отрасли, по итогам проведенного в апреле "круглого стола" потребовали от руководства государства принять безотлагательные меры по ее возрождению.

"В 2018 году существует высокая вероятность банкротства ряда автопроизводителей, которые не смогут выжить в существующих экономических условиях, прекращения производства легковых авто и консервации части производственных мощностей", - констатировали участники "круглого стола".

Автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% - до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед. Коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) выпущено 486 ед. В то же время прирост был обусловлен низкой базой сравнения.