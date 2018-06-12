НБУ прогнозирует рост ВВП 3-3,5% по итогам 2018

Национальный банк прогнозирует рост ВВП 3-3,5% по итогам текущего года.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы прогнозируем рост экономики в этом году 3-3,5%. Мы хотели бы, чтоб эти темы были больше", - сказал он.

Ваврищук добавил, что стимулом для более значительного роста экономики могут служить структурные реформы, которые необходимо проводить в рамках сотрудничества с международными партнерами Украины.

Он добавил, что НБУ надеется на скорейшее возобновление программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

По его данным, следующий транш от МВФ может поступить осенью текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, в 1-м квартале ВВП увеличился на 3,1%.

Президент Петр Порошенко недоволен темпами роста ВВП и заявляет, что Кабинет Министров проинформирован об этом.