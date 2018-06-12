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ГФС подчиняется Минфину, иначе и быть не может, - Маркарова
13:44 12.06.2018 |
Государственная фискальная служба находится в подчинении Министерства финансов и будет продолжать там оставаться. Об этом в интервью "ТСН" заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
"На сегодня ГФС находится в подчинении Кабмина, и там она будет. Это я точно могу сказать. Переподчинении этого не произошло. Если такие были дискуссии, мне о них неизвестно. ГФС подчиняется Минфину, иначе быть не может", - отметила Маркарова.
По ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает эту позицию.
И.о. министра финансов пояснила, что такое подчинение вполне обоснованно: оба ведомства должны работать в паре, поскольку Минфин формирует фискальную политику, а ГФС администрирует налоги.
"Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов", - резюмировала Маркарова.
Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) допускают, что возможное переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) Кабинету министров, а также лишение Минфина обязанности согласования правительственных инициатив, может усложнить и без того непростые переговоры о пересмотре программы расширенного финансирования.
Ранее, будучи министром финансов, Александр Данилюк заявлял о том, что Кабинет министров на закрытом заседании переподчинил службу напрямую правительству. Однако в правительстве этого не подтвердили.
Данилюк был уволен с поста министра финансов решением Верховной Рады от 8 июня. Исполнять его обязанности была назначена тогда первый замминистра Оксана Маркарова.
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